Morte Vittorio De Scalzi, il cordoglio della Regione Liguria: “Musicista straordinario”

Genova. Cordoglio di Regione Liguria per la scomparsa di Vittorio De Scalzi. “Genova perde uno dei suoi musicisti più straordinari – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti -. Addio a Vittorio De Scalzi, cantante e compositore genovese, fondatore dei New Trolls. Solo una settimana fa, la sua ultima esibizione a Sanremo. Passione, generosità e talento che la Liguria e tutto il Paese non dimenticheranno”.

“La canzone italiana perde una voce e un riferimento e la Liguria un suo grande talento – aggiunge l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo – che ha fatto un pezzo della nostra storia musicale e una figura attenta, sensibile, sempre disponibile. A ogni evento legato alla musica e alla promozione della sua Liguria ha sempre detto sì”.

“Che si trattasse delle serate di Regione Liguria durante il Festival di Sanremo dove eè stato generoso testimonial o dell’apertura in anteprima della Casa dei Cantautori all’Abbazia di San Giuliano dove, in occasione della Festa della Musica di qualche anno fa, gli abbiamo chiesto di suonare e cantare insieme ai giovani cantautori emergenti: lo aveva fatto con grande disponibilità ed entusiasmo”, continua Cavo.

“Aveva trasmesso passione ed energia a quei ragazzi, come in un passaggio di testimone. Non a caso, sempre all’interno del chiostro della Casa dei Cantautori, ha rilasciato la sua intervista per il docufilm ‘La nuova scuola genovese’ in cui cantautori e rapper dialogano insieme. ‘Chiedersi perché Genova è la città dei cantautori e un po’ come chiedersi perché i Beatles sono nati a Liverpool e il rock negli Stati Uniti’, aveva detto. Fino all’ultimo – conclude – il suo grande amore per Genova, per la sua terra. La sua carezza a tutti noi”.