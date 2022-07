Morte Vittorio De Scalzi, Club Tenco: “Addio a un artista generoso”

Genova. “Addio caro Vittorio. Se ne è andato Vittorio De Scalzi. Presenza costante alla Rassegna della canzone d’autore ed egli stesso Premio Tenco. Era soprattutto un amico del Club. Grande, grandissimo artista e artista generoso a spendersi ogni volta venisse richiesta la sua musica, il suo talento”.

Così il Club Tenco ricorda il fondatore dei New Trolls, arrivato alla musica grazie alla madre pianista che gli ha insegnato a suonare da quando aveva quattro anni.

“Non è un caso che tutti volessero bene a Vittorio non solo come grande musicista, polistrumentista, cantante, compositore in attività dai primi anni 60 ad oggi”, proseguono dall’associazione.

Il Club Tenco sottolinea il “costante lavoro di ricerca sulla musica tradizionale genovese e le sue canzoni dialettali. Le sue collaborazioni con Fabrizio De André, Mina, Umberto Bindi, Ornella Vanoni e altri ancora sono la dimostrazione della grande versatilità di musicista e la grande disponibilità umana. Se ne è andato e noi rimaniamo a pensare, ci manchi tu. Ti sia lieve la terra, Vittorio”.