Morta dopo l’asportazione di un neo, Bendinelli torna ai domiciliari

Genova. Torna agli arresti domiciliari il ‘santone’ del centro Anidra di Borzonasca, imputato insieme al medico bresciano Paolo Oneda e alla psicologa Paola Dora di omicidio volontario in concorso per la morte della quarantenne Roberta Repetto.

Bendinelli, che era stato arrestato nell’aprile del 2021 insieme a Oneda, aveva successivamente ottenuto gli arresti domiciliari a casa del fratello che vive a Firenze con diversi divieti ma i carabinieri avevano scoperto che Bendinelli utilizzava l’account del fratello per mettersi in contatto con i suoi ex collaboratori e il guru era tornato in carcere.

Dopo l’istanza presentata dal suo legale, Alessandro Vaccaro, il gup Alberto Lippini gli ha nuovamente concesso i domiciliari nelle stessa abitazione e con i medesimi divieti.

Per la morte di Roberta Repetto, il sostituto procuratore Gabriella Dotto ha chiesto 16 anni per Bendinelli, 14 per Oneda e 10 per Paola Dora. La sentenza sarà pronunciata il 23 settembre.