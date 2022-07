Morta dopo l’asportazione di un neo al centro Anidra: il 23 settembre la sentenza

Genova. Sarà pronunciata il prossimo 23 settembre la sentenza nei confronti di Paolo Bendinelli, Paolo Oneda e Paola Dora, accusati di omicidio volontario in concorso per la morte della 40enne Roberta Repetto, che morì per le conseguenze di un melanoma due anni dopo l’asportazione di un neo sulla schiena.

L’intervento fu eseguito dal medico bresciano Paolo Oneda senza anestesia e sul tavolo da cucina del centro Anidra di Borzonasca.

Repetto fu curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione e morì a ottobre del 2020 all’ospedale San Martino di Genova dove era arrivata ormai in condizioni disperate. Bendinelli è accusato anche di violenza sessuale e di circonvenzione di incapace. Per lui il sostituto procuratore Gabriella Dotto ha chiesto 16 anni di reclusione, 14 per Paolo Oneda e 10 per Paola Dora. Stamattina ha concluso l’avvocato di Bendinelli Alessandro Vaccaro, poi il rinvio al 23 settembre per la sentenza del processo che si svolge con rito abbreviato.

La famiglia Repetto in una nota rinnova la fiducia negli investigatori che hanno consentito di arrivare al processo e nei propri legali e si dice pronta ad “accettare qualunque sentenza” con “la speranza che Roberta abbia la giustizia che le spetta”.