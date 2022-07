Montagna, ok al riparto di oltre 1,2 milioni per 184 enti in Liguria

Genova. Approvato dalla giunta regionale, su proposta del vice presidente con deleghe a Escursionismo, Marketing e Promozione Territoriale Alessandro Piana, il riparto del Fondo nazionale per la montagna assegnato alla Liguria al fine di valorizzarne lo sviluppo globale tramite la tutela e la rivalutazione delle qualità ambientali e delle potenzialità proprie dell’habitat montano.

“Le risorse, che fanno capo al Fondo nazionale per la montagna – spiega il vice presidente Alessandro Piana – constano di oltre 1,2 milioni di euro per i Comuni liguri montani o parzialmente montani. Le azioni comprendono gli ambiti territoriali, con particolare attenzione a trasporti e viabilità locale, quelli economici-sociali per uno sviluppo sostenibile della collettività e il profilo culturale. I criteri di riparto prestano riguardo a quei territori che si trovano in situazione di maggiore svantaggio e riguardano 184 enti così ripartiti: 47 in provincia di Imperia, 61 nel savonese, 54 nel territorio della Città Metropolitana di Genova e 22 in provincia della Spezia”.

Per migliorare la funzionalità degli interventi è inoltre data facoltà ai Comuni di utilizzare le risorse anche a titolo di cofinanziamento, cumulandole con altre eventuali disponibilità e stanziamenti, fatto salvo il rispetto delle finalità previste.