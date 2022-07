Minori non accompagnati, l’assessore Rosso: “E’ questione prioritaria, primi tavoli la prossima settimana”

Genova. Classe 1962, socio fondatore dello studio legale Rosso & Tirelli, Lorenza Rosso, già chiamata dal sindaco nel 2020 a ricoprire l’incarico di assessore agli affari legali e alla famiglia nel Bucci bis ha anche ottenuto la delega ai servizi sociali. Impegnata nel sociale, ha seguito fra le altre cose la creazione e lo sviluppo delle comunità alloggio nell’ambito del Comune di Genova e presso il Tribunale per i Minorenni oltre all’inserimento e all’affidamento dei minori stessi. A Genova ha costituito l’associazione onlus “Casa Howl”, di cui è attualmente vice presidente, per la cura delle dipendenze in soggetti borderline.

Inevitabile partire dal suo lavoro di avvocato. Tra pochi giorni comincerà il processo per il crollo del Morandi, come si muoverà il Comune di Genova?

Il Comune di Genova starà nel processo fino alla fine. Ci eravamo costituiti sia contro le società per la legge 231 sulla responsabilità delle aziende sia contro gli imputati. Il giudice ha deciso che per la 231 le società uscissero dal processo, quindi tutte le costituzioni fatte nei confronti delle società decadono ma siamo rimasti costituiti parte civile nei confronti degli imputati. Come avvocatura abbiamo seguito direttamente la prima fase dell’udienza preliminare, ma ora per il prosieguo del processo, che sarà lungo e impegnativo valuteremo se affidarci a uno studio legale esterno. Nel frattempo abbiamo anche depositato la nostra lista testi per dimostrare i danni che abbiamo subito.

Chi avete messo in lista testi?

Tutti quelli che possono raccontare in concreto i danni che abbiamo avuto come amministrazione. Si tratta soprattutto dei nostri uffici, dipendenti e direttori del Comune, sia dei servizi sociali che hanno dovuto occuparsi del supporto psicologico dopo il crollo, sia delle partecipate che hanno svolto tutte un super lavoro per gestire quella parte della città per un lungo periodo

Per i servizi sociali, lei arriva a colmare un ‘assenza’ di due anni, che ha suscitato le ire dell’opposizione…

Io non parlerei di vuoto perché il sindaco si era tenuto la delega dopo le dimissioni della Fassio ma aveva incaricato il consigliere Mario Baroni come consigliere delegato di seguire tutta la parte dei servizi sociali e Baroni ha lavorato molto, quindi dire che ci fosse un vuoto non corrisponde a verità. Anche perché i servizi sociali hanno funzionato eccome in questi due anni e hanno retto il colpo della pandemia, basti pensare alla distribuzione dei buoni pasto.

La questione più urgente che il sindaco le ha chiesto di gestire come prioritaria?

Sicuramente la questione più delicata e urgente è quella dei minori non accompagnati. Qui occorrere mettersi a un tavolo con le cooperative e i consorzi che gestiscono le comunità di accoglienza e intendo avviare dei tavoli già la prossima settimana.

In primavera era esplosa la questione a Oregina, con tanto di raid dei residenti contro il centro per presunte rapine. Poi il trasferimento dei minori a Nervi, che sembra aver solo

‘traslocato’ il problema…

E’ importante ricordare che questi ragazzi arrivano in Italia senza avere nessuno, non parlo di genitori ma neppure di parenti lontani e quindi c’è necessità di integrazione non possono essere semplicemente parcheggiati senza nulla da fare tutto il giorno, così come non possono essere collocati lontani dal centro solo per rendere il problema meno visibile anziché affrontarlo

La delega al sociale comprende anche la tutela delle fasce deboli e i diritti delle persone con disabilità

Un tema fondamentale è quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche. E’ chiaro che dire che abbatteremo tutte le barriere architettoniche della città sarebbe una falsità perché non è possibile tanto più in una città come Genova. L’obiettivo però è creare percorsi accessibili per consentire alle persone in carrozzina di potersi muovere agevolmente per andare a scuola, al lavoro o andare in centro. Su questo il Comune di Genova è stato il primo a disegnare un piano georeferenziato di percorsi accessibili. Contiamo di poter finanziare i percorsi in centro storico già con le risorse del pnrr.

Sempre a proposito di barriere architettoniche una altro settore cruciale è quello dei trasporti: a questo proposito il rinnovo del parco mezzi annunciato da Amt consentirà di avere entro il 2025 praticamente tutti i nuovi bus con la pedana che arriva quasi a terra, garantendo così la piena accessibilità.