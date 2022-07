Liguria. Dopo il vento e i temporali della notte le precipitazioni vanno a esaurirsi tra Genova e Tigullio. Durante il pomeriggio, secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, possibili scrosci sparsi su tutto l’Appennino – più organizzati e a prevalente carattere temporalesco su quello orientale – e tra Alpi Liguri/Marittime. Tempo variabile lato costa. La stabilità tornerà ovunque in serata.

I venti gireranno da Nord a Sud nel corso della giornata con intensità irregolare.

Mare da mosso a molto mosso a levante per onda lunga da libeccio, in prevalenza mosso altrove, incrociato sul Golfo al largo. Il moto ondoso sarà in deciso calo nella seconda parte della giornata.

Temperature in calo specie nelle zone interne interessate da instabilità. Sulla costa minime tra 20 e 28°C e massime tra 27 e 29°C, nell’interno minime tra 16 e 24°C, massime tra 25 e 31°C in fondovalle-collina.

Domani, giovedì, poco nuvoloso su tutta la regione, instabilità sparsa pomeridiana sull’Appennino, specialmente sul settore centro-orientale. Venti a regime di brezza. Mare mosso al largo, poco mosso sotto-costa. Temperature in ripresa di qualche punto le massime.

Venerdì stabile al mattino, instabilità pomeridiana sui rilievi; possibile sconfinamenti temporaleschi dal Basso Piemonte in serata.