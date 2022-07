Liguria. Correnti occidentali in quota interessano ancora il nord Italia con condizioni di moderata instabilità. Sulla Liguria nubi irregolari e rischio di rovesci specie nella giornata di venerdì, migliora sabato.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 28 luglio avremo a mattino tempo stabile ovunque a parte qualche nube sul mare e sul medio levante con basso rischio di fenomeni. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio instabilità in accentuazione lungo i rilievi, in modo particolare sulle testate di Val Trebbia, Aveto, sulla Valle Bormida e le Alpi Liguri con possibilità di occasionali rovesci o temporali. Lungo le coste tempo in prevalenza soleggiato o con nubi di poco conto. Torna ovunque stabile la situazione in serata.

Venti deboli o moderati da nord sul centro-ponente al mattino, variabili altrove. Generale rotazione a sud su tutta la regione nel pomeriggio con intensità debole. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressochè stazionarie: sulla costa minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 27 e 31 gradi; all’interno minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 25 e 30 gradi. Umidità in aumento durante il giorno.

Venerdì 29 luglio al mattino bel tempo o nubi di poco conto. Nel pomeriggio e in serata instabilità in accentuazione sui rilievi del Ponente e sulle Alpi Liguri con rovesci o temporali, invariato altrove. Non si esclude qualche fenomeno di matrice marittima sul Ligure tra la sera e la notte, in spostamento dal centro verso il levante.

Venti da deboli a moderati da sud. Mare da poco mosso a mosso. Temperature stazionarie.

Sabato 30 luglio tempo buono con poche nubi in Appennino e temperature in aumento.