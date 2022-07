Genova. Al mattino qualche nube sparsa lungo la fascia costiera, velature in transito nelle zone interne. Dalle ore centrali della giornata formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale.

Tempo prevalentemente asciutto con un po’ di nuvolosità in transito sulla costa. Dal tardo pomeriggio rovesci temporaleschi, in discesa dalla Pianura Padana, potranno interessare i versanti padani centro-occidentali, non si escludono rovesci anche nel tratto costiero tra Savonese e Genovesato.

Nella tarda serata, e nella successiva notte, dei fenomeni potranno interessare il settore centro-orientale.

Situazione: nella giornata di venerdì correnti più fresche in quota determineranno rovesci e temporali sulle regioni settentrionali. La Liguria rimarrà ai margini, ma non mancherà qualche fenomeno. Da sabato nuovo rinforzo dell’alta pressione.

Venti: al primo mattino deboli settentrionali, fino a moderati sul settore centrale. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque. Verso sera nuova rotazione a nord sul settore centrale. Mari: poco mosso, fino a mosso al largo del bacino occidentale in serata.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min 20/25°C, max 26/31°C

Interno: min 11/21°C, max 25/32°C (fondovalle/collina )