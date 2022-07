Genova. A seguito della perturbazione temporalesca si ristabilisce il campo di alta pressione con tempo stabile sulla Liguria nei prossimi giorni. Ecco quali saranno le previsioni meteo secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 30 luglio, Al mattino possibile ancora qualche pioggia nell’estremo levante ligure, in attenuazione già in mattinata. Sul resto della regione in genere soleggiato a parte nubi sparse senza conseguenze. Nel pomeriggio tempo stabile ovunque a parte qualche nube a levante in definitivo dissolvimento in serata. Venti deboli o moderati da nord, in rotazione a sud sotto costa nel pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso. Temperature: minime in calo ovunque, massime in lieve aumento sotto costa ma in calo nelle aree interne: saranno comprese tra 19 e 33 gradi sulla costa, tra 9 e 28 nell’entroterra. Per oggi umidità in calo e maggiore sensazione di benessere.

Domani, domenica 31 luglio, soleggiato e stabile su tutta la regione a parte qualche nube nelle aree interne nel pomeriggio senza conseguenze. Venti deboli settentrionali al mattino, meridionali al pomeriggio. Temperature stazionarie.

Per lunedì 1 agosto ci si attende invece un nuovo aumento delle temperature nel contesto di una giornata stabile e soleggiata su tutta la Liguria.