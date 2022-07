Liguria. L’alta pressione rimane padrona del Mediterraneo centro-occidentale e dell’Italia. Sulla nostra regione correnti umide nei bassi strati determineranno un po’ di nuvolosità lungo la costa, inoltre sarà sempre possibile qualche nota instabile pomeridiana sui rilievi, secondo le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

In particolare tra la notte e il primo mattino delle nubi basse, presenti in mare aperto, potranno spingersi verso alcuni tratti costieri. Per il resto della mattinata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale, non si escludono dei rovesci associati. Tempo asciutto con cieli in prevalenza poco nuvolosi o velati altrove.

In serata nuovo aumento della nuvolosità bassa sulla costa, specie centro-occidentale; sereno o velato sul resto della regione.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali e il mare sarà invece generalmente poco mosso.

Infine le temperature saranno stazionarie. Sulla costa si registra un minimo tra 22 e 27°C, e un massimo tra 28 e 33°C.

All’interno invece un minimo tra 12 e 21°C, e un massimo tra 29 e 35°C. soprattutto a fondovalle e in collina.