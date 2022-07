Liguria. Alta pressione stabile sul Mediterraneo occidentale. Continuano ad oltranza le condizioni per le alte temperature e la stabilità atmosferica. Questa la principale situazione meteo presentata dagli esperti del centro Limet per la giornata di oggi, mercoledì 13 luglio.

In particolare, al mattino è previsto un cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Dalle ore centrali della giornata avremo la formazione di addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante con la possibilità per isolati e brevi rovesci anche a carattere temporalesco. Tempo sempre soleggiato lungo la costa ma velature in aumento dalla sera.

Venti saranno deboli e di direzione variabile, e il mare generalmente quasi calmo o poco mosso.

Infine le temperature sono previste stazionarie o in leggero aumento le massime sull’Appennino. Sulla costa, si registrerà un minimo tra 20 e 24°C e un massimo tra 27 e 32°C. All’intero invece un minimo tra 10 e 18°C, e un massimo tra 27 e 33°C.