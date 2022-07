Liguria. Alta pressione anche per l’inizio di questa nuova settimana, secondo le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

In particolare, per oggi, lunedì 11 luglio, è previsto al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su gran parte della regione, a parte qualche locale addensamento più consistente sulle Alpi Liguri.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di rovesci sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Tempo asciutto lungo la costa con il transito di qualche nube in un contesto prevalentemente soleggiato, locali addensamenti più consistenti potranno essere presenti a ponente. In serata asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti: fino a metà mattinata deboli dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a moderati sul settore centrale. A seguire moderati da sud/sud-ovest. Mari: generalmente poco mosso.

Le temperature saranno minime stazionarie, massime stabili in lieve aumento. Sulla costa previsto un minimo tra 19/23°C, e un massimo tra 25/31°C. All’interno un minimo tra 8/18°C e un massimo tra 24/32°C.