Liguria. Caldo umido ancora più pesante nella giornata odierna con il clima che diventerà davvero sgradevole. Durante la nottata il cielo si è mantenuto generalmente poco nuvoloso. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: a Genova centro è stata di +24,1°C, a Savona di +22,8°C.

Nel corso della mattinata le locali nubi basse costiere tenderanno a dissolversi, mentre da metà giornata assisteremo al solito sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle zone interne. Non si escludono locali e brevi rovesci sulle Alpi Liguri. In serata ritornerà qualche nube bassa innocua lungo le coste. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve calo con punte fino a +35°C nelle bassure delle zone interne, mentre lungo le coste si faticherà a superare i +30°C ma i tassi di umidità elevati renderanno il clima davvero sgradevole. Il vento sarà debole dai quadranti meridionali con il mare che sarà generalmente quasi calmo o poco posso. La giornata di domani sarà ancora caratterizzata dal caldo umido.

Previsioni valide per: venerdì 15 luglio 2022

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino della nuvolosità bassa, presente in mare aperto, potrà spingersi fino all’Imperiese orientale, al Savonese e localmente al Genovesato occidentale; mentre altrove cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la fascia costiera, a parte qualche locale addensamento più consistente sul Savonese. Della nuvolosità cumuliforme potrà interessare i rilievi delle zone interne, non si escludono locali rovesci sulle Alpi Liguri. In serata nuovo aumento della nuvolosità bassa ad iniziare dal centro-ponente costiero.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali, nel pomeriggio possibili rinforzi sui versanti padani.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie od in leggero calo.

Costa: min 20/25°C, max 27/31°C

Interno: min 10/18°C, max 26/33°C

Previsioni valide per: sabato 16 luglio 2022

Cielo e Fenomeni: nella notte e nella prima parte di mattinata della nuvolosità bassa interesserà il centro-ponente, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove. A seguire generale diradamento della nuvolosità, a parte la formazione di nubi cumuliformi sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale (ma con basso rischio di fenomeni).

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: domenica 17 luglio 2022

Mattinata con cieli in prevalenza poco nuvolosi; nelle ore pomeridiane formazione di rovesci sui rilievi delle zone interne. Temperature in aumento. Venti da moderati a deboli settentrionali. Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.