Liguria. Un avvio di settimana con ancora correnti umide nei bassi strati che determineranno un po’ di nuvolosità nelle prime ore della giornata con note instabili pomeridiane sui rilievi. Da martedì l’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di aria più fresca in quota, ed è attesa maggiore instabilità. Ecco le previsioni degli esperti del Centro Meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 25 luglio, nelle prime ore della mattinata della nuvolosità bassa presente in mare aperto potrà spingersi verso la costa, a seguire maggiori spazi soleggiati sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale. Tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti lungo la costa. Ancora disagio per caldo e afa. In serata dei temporali, presenti in Pianura Padana, potranno lambire la nostra regione, per questo motivo non sono esclusi dei rovesci sui versanti padani centro-occidentali.

Venti, fino a metà mattinata deboli settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque. In serata ventilazione debole, o al più moderata, settentrionale tra Genova e Capo Mele, debole variabile altrove. Mare poco mosso fino al tardo pomeriggio, poi moto ondoso in lieve aumento.

Temperature pressoché stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 22 e 27 gradi. Nell’interno tra 14 e 34.

Domani, martedì 26 luglio, al primo mattino rovesci, anche a carattere temporalesco, potranno interessare il Genovesato e il medio levante; tempo prevalentemente asciutto altrove. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, rovesci e temporali interesseranno le Alpi Liguri e l’Appennino centro-orientale; nuvolosità diffusa, ma senza fenomeni, lungo la costa. Temperature minime in leggero aumento, massime in lieve calo.

Mercoledì 27 luglio avremo ancora una giornata variabile e a tratti instabile; nuvolosità diffusa associata a rovesci e temporali, più probabili nelle zone interne. Temperature stazionarie. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare mosso in mattinata, in successivo calo a poco mosso.