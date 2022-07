Liguria. Alta pressione coriacea sul Mediterraneo. Persistono quindi le condizioni per caldo intenso e stabilità ad oltranza. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Mercoledì 20 luglio. Avvisi: pesante disagio fisiologico per caldo prevalentemente torrido, picchi termici diffusamente sopra i 35°C. Cielo e Fenomeni: in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino; al pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi appenninici e sulle Alpi Liguri, con possibili locali acquazzoni. Lungo la fascia costiera cielo ancora sereno o poco nuvoloso. Venti: al mattino moderati/tesi da nord. Al pomeriggio brezze da sud su tutto l’arco ligure. Mari: poco mosso Temperature: stazionarie. Costa: min 25/29°C, max 32/37°C; interno: min 13/20°C, max 34/38°C (fondovalle/collina).

Giovedì 21 luglio: pesante disagio fisiologico per afa sui litorali, picchi termici diffusamente sopra i 30°C. Cielo e Fenomeni: condizioni invariate. Venti: deboli e variabili. Mari: generalmente quasi calmo o poco mosso. Temperature: in generale calo lungo la fascia costiera, ma in aumento i valori di umidità relativa. Caldo afoso.

Venerdì 22 luglio: persiste forte disagio per caldo afoso. Cielo e Fenomeni: senza variazioni di rilievo.