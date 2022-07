Liguria. Il mese di luglio si chiude con un nuovo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e, di conseguenza, sulla nostra regione. Con l’inizio del nuovo mese la situazione non cambierà: sono attese generali condizioni di stabilità su gran parte del territorio nazionale.

In particolare, nel corso della giornata odierna al mattino il cielo sarà sereno sull’intera regione; nel corso del pomeriggio situazione pressoché invariata, fatta eccezione per qualche nube sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale.

Tra la notte e il mattino deboli da nord, rinforzi fino a moderati sul settore centrale. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque. Mare poco mosso, localmente mosso al largo del bacino occidentale in mattinata.

Per quanto riguarda le temperature, le minime sono in rialzo, le massime stazionarie o in lieve aumento. Su costa ed entroterra le massime possono toccare i 33°C.

Anche la giornata di domani, lunedì 1° agosto, sarà caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione. Da segnalare solamente qualche nube in più sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale nel pomeriggio.