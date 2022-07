Maxi rissa notturna nel centro per minori in passo dell’Acquidotto, scattate due denunce

Genova. I carabinieri di Genova hanno denunciato a piede libero due giovani di nazionalità egiziana coinvolti nella maxi rissa avvenuta la notte del 7 luglio in una struttura per minori non accompagnati in passo dell’Acquidotto, tra i quartieri del Carmine e Castelletto.

Gli accertamenti dei militari, che sono comunque ancora in corso, hanno portato all’individuazione – per ora – di due ragazzi denunciati, appunto, per danneggiamento, imbrattamento e percosse.

Dalla ricostruzione della dinamica, spiegano i carabinieri, mentre uno si appropriava di un estintore per sfondare la porta del secondo piano del complesso, spargendone ovunque il contenuto, l’altro spintonava con forza la responsabile ed educatrice del centro per entrare all’interno nonostante i divieti.

La rissa si era scatenata tra due gruppi distinti: uno formato da egiziani e magrebini e l’altro da albanesi. Ad avvertire le forze dell’ordine erano stati alcuni residenti della zona, svegliati dalle grida e dai rumori.

Un primo round della rissa si era verificato davanti all’ingresso del centro ma l’arrivo dei carabinieri ha fatto sì che rientrassero tutti nella comunità.

Poco dopo tuttavia la battaglia era scoppiata proprio dentro i locali, in particolare tra albanesi ed egiziani che si sono presi a sprangate e si sono tirati addosso di tutto compresi gli estintori.