Maxi-rissa nel centro per minori a Castelletto, il Comune chiede l’intervento del Governo: “Situazione esplosiva”

Genova. Sono ad oggi 355 i minori non accompagnati accolti in strutture nel comune di Genova ,quasi il doppio rispetto a quelli previsti nel programma Sai-Sistema accoglienza e integrazione minori del ministero dell’Interno. I flussi sono in continua crescita e quasi ogni giorno le forze dell’ordine accompagnano nei centri di accoglienza ragazzi provenienti da diversi Paesi, con età di poco inferiori ai 18 anni.

“I fatti della scorsa notte sono davvero preoccupanti e devono suonare come un forte campanello d’allarme per una situazione che sta diventando esplosiva” dice l’assessore comunale ai servizi sociali Lorenza Rosso a poche ore dalla maxi rissa nel centro per minori non accompagnati di passo dell’Acquidotto nel quartiere di Castelletto che ha coinvolto una 40ina di ragazzi e avuto come esito 7 feriti e 18 identificati.

“Il Comune sono mesi che si fa carico dei minori – prosegue – accogliendone la maggior parte in strutture, e ha anche implementato la quota pro capite giornaliera da 63 a 75 euro per fare fronte alle esigenze delle associazioni del terzo settore che si occupano della loro assistenza”.

Dopo quanto accaduto ieri sera l’assessore chiede “che venga convocato con urgenza un tavolo interistituzionale con tutti i soggetti coinvolti, dalla prefettura al terzo settore, perché si affronti la questione in termini di programmazione economica e di personale a medio termine. Non è possibile proseguire in termini emergenziali, navigando a vista e a carico del Comune e delle associazioni in prima linea. Occorre un intervento del governo e per questo, oltre a istituire un primo tavolo permanente sui minori non accompagnati con le associazioni e il Comune, scriverò al ministro Lamorgese per chiedere un intervento al governo”.

Preoccupazione e richiesta di un intervento a livello centrale anche da parte del presidente del municipio Centro-Est Andrea Carratù: “Abbiamo vissuto una situazione simile a Oregina, dove il quartiere ha rischiato di esplodere perché non ne poteva più. E’ una questione di ordine pubblico che non può essere caricata sull’amministrazione. Ci sono state delle aggressioni ad altri ragazzi e in passato ho avuto notizia di anziani derubati della spesa. Qualcuno a livello nazionale deve mettere mano a questa situazione sennò rischiamo di trovarci con i cittadini che decidono di fare le ronde se vedono che le istituzioni non intervengono”.

Per Carratù uno dei nodi da risolvere riguarda “i tempi molto dilatati con cui vengono nominati i tutori di questi ragazzi da parte del tribunale per i minorenni perché nel lasso di tempo tra il loro arrivo e arrivo e la nomina dei tutori non c’è alcuna possibilità di organizzare un percorso di scuola, lavoro o integrazione”.

Preoccupazione anche da parte dell’assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino che insieme alla collega Rosso ha chiesto e ottenuto un tavolo in Prefettura: “Per la prossima settimana abbiamo un incontro in programma per affrontare la questione dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico, aspetti che, a questo punto, non sono più trascurabili ma urgenti e su cui abbiano un’interlocuzione aperta con tutte le istituzioni deputate. A valle degli incontri già calendarizzati faremo sintesi individuando soluzioni possibili con il contributo, oltre che della Sicurezza, anche dei Servizi Sociali del Comune di Genova”.