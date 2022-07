Maxi rissa ai giardini di Quinto, dopo un mese identificati e denunciati 9 ragazzi

Genova. I carabinieri della compagnia di Genova San Martino hanno identificato e denunciato in stato di libertà 9 giovanissimi coinvolti nella maxi rissa avvenuta nei pressi dei giardini di Quinto, nella notte tra il 17 e il 18 giugno scorso.

Si tratta di sei ragazzi, tra cui due stranieri domiciliati in una comunità a Genova, e tre ragazze, tutti incensurati. Sono accusati dei reati di rissa, lesioni aggravate, furto e danneggiamento.

Durante quella nottata, tra piazzale Rusca e via Gianelli, i giovanissimi denunciati dai carabinieri avrebbero partecipato attivamente alla rissa, scoppiata per futili motivi, in cui uno straniero di origine nordafricana, utilizzando una cintura, ha provocato a un 23enne genovese lesioni giudicate guaribili in 6 giorni. Nella circostanza una giovanissima 18enne ha anche sottratto un orologio del valore di oltre 500 euro al malcapitato.

Le indagini continuano per arrivare all’identificazione di altri partecipanti alla rissa.