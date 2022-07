Genova. Grave incidente tarda mattinata di oggi all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide. Coinvolti in tutto tre motocicli – una moto, uno scooter e uno scooter elettrico – e una bicicletta. Il bilancio complessivo è di quattro feriti, tra cui un motociclista in gravi condizioni.

Tra le persone portate in ospedale un uomo di 35 anni alla guida della moto – che secondo i primi accertamenti proveniva da via Tolemaide – una donna in sella allo scooter elettrico e un 55enne che procedeva sull’altro scooter, entrambi all’uscita del fornice del tunnel ferroviario in direzione mare. Uno dei motociclisti è stato soccorso in codice rosso, gli altri due hanno riportato ferite meno gravi. In codice giallo anche il ciclista, un uomo di nazionalità straniera.

Sul posto sono intervenute due automediche del 118 e quattro ambulanze, oltre alla polizia locale della sezione infortunistica, per tutti i rilievi sul sinistro. La dinamica è ancora in fase di accertamenti, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, ma appare molto probabile che uno dei motociclisti coinvolti sia passato col semaforo rosso.

Il tratto di corso Sardegna in direzione mare è stato chiuso al transito con rallentamenti per la viabilità all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide.