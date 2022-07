Marito e moglie trovati morti: lei in casa, lui caduto dalla finestra: ipotesi omicidio-suicidio

Savona. Doppia tragedia questo pomeriggio in via Niella a Savona. Sono stati trovati due corpi senza vita: uno nel cortile e uno all’interno dell’abitazione al civico 5. Si tratta di un uomo di 64 anni morto sul colpo a seguito della caduta dal quarto piano, e di una donna di 57 anni probabilmente la moglie.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15 quando i vicini di casa hanno sentito improvvisamente un forte rumore, da lì è partita la macchina dei soccorsi, con ambulanze della Croce Bianca di Savona, automedica e vigili del fuoco.

Al momento è sconosciuta la dinamica che ha portato la morte della coppia, ma non è escluso si possa trattare di un omicidio-suicidio. Sul posto la polizia per le indagini del caso. Per fare chiarezza è intervenuta anche la polizia scientifica.