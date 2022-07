Marassi, la campana sbatte contro le impalcature e le sposta: l’allarme di residenti

Genova. Una serie di rintocchi particolarmente stonati ha svegliato questa domenica mattina gli abitanti di Marassi, dove la campana principale della chiesa si Santa Margherita di piazza Rosmini si è trovata a fare i conti con le impalcature che da qualche tempo avvolgono lo storico campanile parrocchiale.

“Ho sentito che sbatteva è ho visto i ponteggi spostarsi di mezzo metro”, segnala un residente sui social prima di segnalare ai vigili del fuoco il problema. Immediato l’intervento sul posto dei pompieri che hanno verificato per prima cosa la stabilità delle impalcature per poi riferire del problema al parroco.

Secondo le prime informazioni ricevute, le impalcature sarebbero presenti da diversi mesi, ma ad oggi non si era verifcato alcun problema anche perchè non erano più state usate le campane più grandi. Al parroco è stato quindi chiesto di non utilizzarle per tutta la durata dei lavori, mentre la ditta responsabile dei ponteggi rafforzerà le impalcature.