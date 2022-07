Genova. Un cantiere da almeno 40 milioni di euro da inserire nella partita del Pnrr per farlo partire entro l’anno 2022 e terminare quindi entro il 2025. Questo è in sintesi il progetto della copertura di Lungomare Canepa, elaborato da Sviluppo Genova e il Comune di Genova, e presentato oggi pomeriggio ai cittadini di Sampierdarena in una assemblea pubblica presso il centro civico Buranello, alla presenza dell’assessore Pietro Piciocchi e del presidente del Municipio II Michele Colnaghi.

L’idea alla base del progetto è quello di costruire una galleria che “chiuda” il traffico della Gronda a mare, e che dia vita ad un lunga striscia di area verde pensile da 23mila metri quadrati, dove saranno ospitate giardini, pista ciclabile, zone attrezzate per lo sport e punti ristoro. La copertura comprenderebbe tutto il tratto compreso dal varco Etiopia, che resterà escluso, e l’intersezione con l’inizio di via Sampierdarena.

Il progetto riprende, almeno in parte, quello presentato nei mesi scorsi dal Comitato Lungomare Canepa, realizzato da professionisti attivati dal basso e che hanno “regalato alla città” dopo un concorso di idee pubblico. Ed è proprio dal comitato che arrivano i primi commenti al progetto: “Ringraziamo l’amministrazione e Sviluppo Genova per aver portato qua questo progetto – ha sottolineato Silvia Giardella, fondatrice e coordinatrice del comitato – Progetto che risponde alle nostre esigenze, e ricalca in qualche modo il progetto che avevamo già fatto e regalato alla città. Rispetto a quello che abbiamo visto in questa chiediamo una cura particolare all’estetica, perché oltre all’utile il bello necessita la sua parte soprattutto visto che il porto a due passi è visivamente molto impattante, oltre che essere rumoroso e inquinante”.

“Sicuramente bisogna già da oggi pensare alla manutenzione di questa struttura – osserva Fabio Valentino del Comitato Lungomare Canepa – e pensare a renderlo più verde possibile, perchè chi vive in questi palazzi oggi davanti alle proprie finestre ha metri di porto, serbatoi e navi. Siamo contenti di questo progetto, anche se ci sono alcune cose da migliorare”

Migliorie a cui pensa anche Loredana Villanacci, la designer che curò il progetto del Comitato: “Ci molti margini di miglioramento e ci sono molti aspetti che devono essere ancora definiti nel miglior modo possibile, a partire dalla qualità del verde che deve essere di altissimo livello, fino all’impatto estetico di una struttura che sicuramente avrà un ingombro notevole, oltre alla sua funzionalità principale che rimane quella di togliere rumore e smog a chi abita in questa parte di città”-

guarda tutte le foto 6



Il progetto per la copertura di Lungomare Canepa

“I tempi sono molto stretti, ed entro 50 giorni il progetto dovrà essere definito. Ci metteremo subito al lavoro per provare a inserire tutte le richieste raccolte dalla cittadinanza – spiega il presidente di municipio Michele Colnaghi – ci sono infatti diversi aspetti che andrebbero migliorati, come il ridimensionamento della strada per farla tornare a due corsie per senso di marcia e l accessibilità verso il quartiere. Oggi per chi arriva da ponente è impossibile entrare a Sampierdarena”

“Sono soddisfatto di questo primo risultato che non era scontato – commenta Piciocchi – da questa assemblea ho raccolto le intenzioni di andare avanti con il progetto, e lo faremo cercando di recepire tutte le richieste dei residenti. Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, soprattutto riguardo al viabilità, in una parte di città in profonda trasformazione e con diversi progetti in fase di elaborazione, come il tunnel subportuale che arriverà a pochi metri da qua”. Tante cose da fare, certo ma il tempo corre rapido, e il treno del Pnrr non aspetta.