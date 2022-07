L’Oms: “Vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria”, Bassetti: “Andava fatto prima, ora è tardi”

Genova. Il vaiolo delle scimmie entra nella lista delle “emergenze sanitarie globali”, con cui si indica il più alto livello di allerta da parte dell’Oms. L’annuncio ieri dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’epidemia ad oggi ha colpito quasi 17mila persone in 74 Paesi, secondo quanto rilevato dai Cdc, i centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie. In Italia i casi sono 407, con tendenza alla stabilizzazione. In Liguria quelli accertati sono quattro.

Gli esperti dell’Oms, sulla decisione, sono arrivati in ordine sparso sulla necessità di attivare il massimo livello di allerta ma alla fine è spettato al direttore generale decidere.

Il direttore generale della Prevenzione italiana, Gianni Rezza, ha assicurato che il ministero della Salute “ha già predisposto, con apposita ordinanza, insieme alle Regioni e Province Autonome, le modalità di segnalazione dei singoli casi. La situazione è sotto costante monitoraggio, ma non si ritiene debba destare particolari allarmismi”.

Meno “tranquillo” il virologo genovese Matteo Bassetti: “Finalmente l’Oms si è svegliata, con il solito colpevole ritardo, vi ricordate il gennaio 2020 con il Covid, ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria internazionale”.

“Quando lo dicevo due mesi fa – prosegue – i soliti colleghi monoteisti Covid dissero che non sarebbe stato un problema globale. Ora è tardi”.

Il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova ricorda che l’Italia è tra i primi 10 Paesi per numero di casi. “Nessuno vuole fare allarmismo, ma occhio a sottovalutare problema. Sarebbe il caso di partire ora con un’importante campagna vaccinale, indirizzata a giovani maschi, altrimenti a settembre rischiamo di avere decine di migliaia di casi diagnosticati e altrettanti sotto traccia”.