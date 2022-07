Locatelli: le Under 16 e le Under 18 vanno alle finali nazionali

Genova. En plein per le lontre. Un triplete esaltante, aperto dall’ottima stagione della Under 20, settima in Italia, proseguito in questa indimenticabile settimana con le semifinali Under 16 ed Under 18 disputate rispettivamente a Genova, allo Stadio del Nuoto di Albaro, e Monterusciello, in provincia di Napoli.

Un filotto di sei nettissime vittorie che hanno portato, per la prima volta assoluta una squadra di Genova, la Locatelli, a disputare tutte le finali scudetto delle categorie giovanili.

Le Under 16 hanno regolato con autorità prima Trieste (che si qualificherà come seconda) per 23-3, poi la Roma Vis Nova 22-4, ed infine la Vela Ancona 18-1, per l’impressionante bottino di 63 gol fatti ed 8 subiti (di cui solo 1 dal portiere titolare Asia Avenoso), mentre le Under 18 hanno sconfitto in sequenza l’AN Brescia 18-7, le padrone di casa del Napoli Nuoto 13-2, ed infine il Trieste (anche in questo caso passato come secondo) per 14-7.

“Un enorme grazie alle nostre ragazze, che stanno continuando a scrivere le pagine più belle dei primi ventidue anni di attività della nostra società” dichiarano i dirigenti del sodalizio genovese.

Queste le autrici della doppia impresa: Asia Avenoso, Eleonora Bianco, Maddalena Canepa, Arianna Banchi, Vittoria Ravenna, Chiara Padula, Irene Rossi, Gaia Frisina, Paola Massarotto, Nausicaa Magaglio, Giulia Scigliano, Lara Polidori, Margherita Minuto, Giulia Sponza, Alice Cami, Linda Garbarino, Giorgia Erriu, Marta Zanetti. Allenatore: Stefano Carbone.

Le ragazze della Luca Locatelli