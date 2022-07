Genova. Dopo il rinnovo di Botta, Scannapieco e Donaggio , è il momento del primo colpo di mercato del Ligorna : ufficiale la firma di Loris Damonte, direttamente dalla Serie C

Difensore e centrocampista centrale, classe ’90, Damonte, arenzanese doc, nasce calcisticamente nel Genoa, per poi intraprendere una brillante carriera tra i professionisti: Alessandria, Varese, Messina, Pistoiese, Sambenedettese, Gavorrano, Albissola, Renate e Feralpisalò.

Da sottolineare, in particolare, la sua stagione al Varese culminata con la finale playoff di Serie B persa contro la Sampdoria nel 2012, così come la semifinale playoff di Serie C contro il Palermo durante la passata stagione con la maglia della Feralpisalò.