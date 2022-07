Libri contro il caldo

Visto il caldo anomalo ho pensato di scegliere libri ambientati in inverno, o in luoghi molto freddi, per cercare di mitigare la canicola che ci opprime.

“LE MONTAGNE DELLA FOLLIA”

Anche se rimaneste insensibili all’ambientazione polare sicuramente questo libro vi regalerà molti brividi. Una storia in puro stile Lovecraft tra mistero, fantascienza e orrore.

“Ogni incidente di quel volo di quattro ore e mezza è vivo nei miei ricordi a causa del suo influsso decisivo nella mia vita. Segna la perdita, all’età di cinquantotto anni, di quella pace e dell’equilibrio che acquisisce una mente normale attraverso la concezione tradizionale della natura e delle sue leggi.”

TRAMA

Dopo una scoperta sconcertante in Antartide- una caverna contenente corpi mostruosi perfettamente conservati- al campo base non arrivano più notizie della squadra sul campo. Decisi ad indagare il narratore e un gruppo di esplorati raggiungo il sito della scoperta, in cui trovano i resti dei colleghi mentre molti degli “Antichi” – i corpi che erano stati trovati- sembrano spariti. In questo viaggio scopriranno una realtà molto più profonde e spaventose.

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) è stato scrittore, poeta, saggista e critico letterario americano. Se inizialmente le sue opere non vennero apprezzate è, a tutt’oggi, uno dei più grandi scrittori di letteratura horror, e creatore del “weird fiction”- fantascienza strana- proprio per la sua particolare miscela di horror, fantascienza e fantasy.

Un libro per i bambini

Per i ragazzi è necessario trovare qualche svago nelle ore più calde delle giornata, e cosa c’è di meglio di un buon libro? Soprattutto se saprà portarci in luoghi coperti di neve o farci sudare freddo.

Per i più piccini

“UN LUPO NELLA NEVE”

Sebbene la bufera imperversi e la neve scricchioli sotto i piedi della nostra protagonista è una storia che scalda il cuore; edito da Clichy è un silent book (un libro senza parole) da amare dai 3 anni in poi.

TRAMA

Colta da un tempesta di neve una bimba, dalla mantellina rossa, scoprirà di non essere l’unico cucciolo in mezzo alla neve: un lupacchiotto si è separato dal branco. Decisa a salvarlo riuscirà a trovare il suo branco ma…adesso chi aiuterà lei?

Mattew Cordell, classe del ’75, è un autore e illustratore americano incredibile.

Per i più grandi

“IL MOSTRO DELLE NEVI A PASADENA”

Un libro da brivido, pieno d’azione e mistero tra l’Alaska e la California, edito da Mondadori nella collana Piccoli Brividi.

“Poi si chinò su di noi, ci afferrò per i piumini con le possenti manacce e ci sollevò. Ci avvicinò al suo faccione. Alla sua bocca enorme…era pronto a divorarci!”

TRAMA

I fratelli Jordan e Nicole Blake partono alla volta dell’Alaska per accompagnare il padre, fotografo, alla ricerca del mostro delle nevi. Se, tra molti misteri, la missione sarà compiuta cosa succederà quando torneranno in California?

R.L. Stein- alias Robert Lawrence Stein- è scrittore, produttore televisivo ed editore classe del’43. Famoso per i suoi libri horror per ragazzi, da cui sono stati tratti film e serie televisive.

