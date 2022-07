Lavoratori Smag in presidio sotto la prefettura: “Problemi di organico mai risolti, sciopero ad oltranza”

Genova. Continuerà anche per tutta la prossima settimana lo sciopero dei lavoratori della Smag, azienda che lavora per conto di Iren nella manutenzione e lettura dei contatori. Un’ottantina di lavoratori in tutta la Liguria che questa mattina hanno dato vita ad un presidio davanti alla Prefettura di Genova.

“Questo è uno sciopero che va avanti da cinque giorni – spiega Fabio Barbero, di Filtem Cgil – e questo fa comprendere quanto i lavoratori siano arrabbiati. Ci sono diversi problemi alla base della protesta, quello relativo all’organico con molti lavoratori che sono usciti e non sono stati sostituiti, con un conseguente aumento dei carichi di lavoro, e poi la maggior parte dei lavoratori sono sotto inquadrati e, nonostante le molte richieste, non siamo mai riusciti ad aprire un tavolo di confronto”.

“Questi lavoratori sono pronti ad andare avanti con lo sciopero – aggiunge Romeo Bregata di Fem Cisl – per cercare di ricostruire il loro rapporto di lavoro. Ma il problema è che l’azienda non ci ha ancora convocato e le risposte sono state mandate attraverso un legale, fatto inusuale per i rapporti sindacali”. Il problema è che l’azienda per adesso non ha convocato un tavolo e i sindacati hanno chiesto al Prefetto di fare una mediazione in questo senso. “Abbiamo parlato con il Prefetto – conclude Elisabetta Colli di Uiltec Liguria – domani avremo un incontro con l’assessore comunale Mascia, e anche a lui chiederemo di farsi da intermediario per riuscire a mettere a posto le problematiche pesanti che questi lavoratori stanno soffrendo”