Open Lab con laser scanner e gemelli digitali: a Campi i laboratori del futuro

Genova. La tecnologia prende campo, anzi prende largo: ecco un gemello digitale di una porzione del Porto della Spezia, per ottimizzare, attraverso le simulazioni, il traffico dei mezzi commerciali, ma anche del Terminal San Giorgio a Ponte Libia, dove è possibile fare ispezioni da remoto senza impatto sull’attività operativa, un simulatore avanzatissimo di reti elettriche per testare la cybersecurity, ma anche simulazioni per pianificare al meglio gli interventi a infrastrutture viarie del porto di Genova, realtà virtuale per migliorare la formazione e la sicurezza dei lavoratori, manutenzione predittiva e a distanza.

Questo è il centro di competenza genovese Start 4.0 entra nella sua seconda fase operativa mettendo a disposizione di piccolee medie imprese e istituzioni tre laboratori dove poter testare le ultime novità a livello di tecnologia per la sicurezza delle infrastrutture. Nella sede di Campi, infatti, è stato inaugurato l’Open Lab, una sorta di vetrina dimostrativa, a disposizione del tessuto economico- imprenditoriale per fare innovazione e test delle tecnologie in due grandi aree della trasformazione 4.0, la “digitalizzazione del fisico” e la simulazione delle reti elettriche.

“Il centro di competenza è un’impresa fatta di imprese – dice la presidente di Start 4.0 Paola Girdinio – in questi anni abbiamo erogato 2,5 milioni di euro alle migliori imprese hi-tech per sviluppare progetti di innovazione che hanno una ricaduta sul territorio di oltre 5 milioni di euro. Ora iniziamo la fase due, con gli Open Labs che permettono di fornire ai nostri soci e alle aziende che lo chiederanno, scanner molto innovativi per realizzare i digital twin, il più avanzato simulatore di reti elettriche e ferroviarie sul mercato, che permette di fare stress test per tutte le nuove tecnologie e per progetti di cybersecurity, il Coc, il collaborative operation center che ci è stato dato da Abb, che permette la manutenzione a distanza di navi, ferrovie e apparecchiature tecnologiche ma anche di gestire a distanza i digital twin. Un luogo dove le imprese, sopratutto le più piccole, potranno avere la possibilità di testare le apparecchiature prima di acquistarle o potranno affittarle per realizzare tecnologie avanzate”.

La presentazione, alla quale hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Andre Benveduti, è stata quindi l’occasione per vedere le potenzialità di queste nuove tecnologie e la loro applicazione pratica.