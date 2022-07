L’arte nel bosco di Margherita Coglio: il 3 luglio workshop per famiglie in val Varenna

Genova. Si conclude domani, 3 luglio, la prima residenza artistica proposta dall’Associazione dei Baixi in val Varenna. Un’iniziativa che vuole essere la prima di una serie con l’obiettivo di creare una situazione favorevole per gli artisti: immersi nel bosco e con il torrente vicino, possono sentirsi liberi di creare. La prima artista ospite è stata Margherita Coglio, lombarda, che dall’ambiente trae non solo ispirazione, ma anche il materiale per le sue installazioni che resteranno nel bosco anche dopo il 3 luglio.

Domani, domenica, l’ultimo workshop per famiglie a partire dalle 10, per raccogliere e creare opere per una mostra a cielo aperto nel bosco dei Baixi.

In salita del Prione 34, nell’hub gestito dalla cooperativa il Cesto con la collaborazione della cooperativa Pandora, l’esposizione “Sottovoce, Horatio Arborea” (aperta dalle 16 alle 20), per dare un’anticipazione di ciò che si troverà nel bosco e stimolare la curiosità.

“Mi occupo di land art – racconta Coglio – mi sono diplomata all’Accademia e poi ho fatto un corso di sei mesi alla Rotterdam University sulla landing restauration che ha a che fare con il recupero ambientale, così ho unito due passioni. Si tratta di un lavoro concettuale e allo stesso tempo primitivo”.

Con Francesca Pieri dell’Associazione dei Baixi si conoscono da tempo per la comune professione di restauratrici e proprio Pieri spiega quale sarebbe l’obiettivo: “L’idea è di proporre installazioni in tutta la valle, che ha bisogno di ricreare una propria identità. L’ambiente semi-industriale ha compromesso parecchio, ma c’è ancora tanta bellezza”.

Alcune opere sono state realizzate insieme ai ragazzi del centro estivo dei Baixi: “Io ho dato il la e, come in una composizione di musica jazz, è bastato creare un filo conduttore per poi far partecipare ognuno a proprio modo”. Collezionare elementi naturali o utilizzare per esempio alberi caduti o quasi secchi, fa parte dell’ispirazione di Coglio: “In questo modo lascio un messaggio nel bosco, cercando di stimolare la fantasia di chi passeggia. Le opere si mimetizzano nel fogliame e si riconoscono solo avvicinandosi, proprio come in una fiaba”.

Per visitare l’opera in sito o per partecipare al workshop di domani, l’Associazione è contattabile all’email baixigenova@gmail.com o al 3496474708.