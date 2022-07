Lancia una bicicletta dalla passeggiata verso la spiaggia, colpisce in pieno una 15enne e fugge

Lavagna. Un 20enne, di origine marocchine, è finito agli arresti domiciliari per aver lanciato una bicicletta dalla passeggiata verso la spiaggia e aver colpito in pieno una ragazza di 15 anni che passava proprio in quel momento.

I fatti risalgono ai primi giorni di giugno quando, intorno alla mezzanotte, e la ragazza camminava nei pressi di uno stabilimento balneare dove era in corso una festa.

In conseguenza del violentissimo trauma, la ragazza aveva riportato gravi ferite. Sul posto erano intervenuti un’autoambulanza e i carabinieri di Lavagna. La giovane era stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per le cure del caso.

I militari immediatamente avviavano le indagini per individuare l’autore del gesto che avrebbe potuto causare conseguenze più tragiche.

Le informazioni emerse dagli interrogatori e l’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale, hanno permesso di risalire al responsabile del reato.

Secondo quanto riportato dai militari, il ragazzo quella sera era fuori di sé e con violenza aveva forzato le catene che ancoravano una bicicletta alla ringhiera della passeggiata a mare, e la scagliava nella spiaggia sottostante.

Udite le grida di dolore della vittima, il giovane era poi sceso in spiaggia ed accortosi della gravita delle ferite procurate alla quindicenne, è fuggito.

I carabinieri della Stazione di Lavagna, a conclusione di indagini, hanno dato quindi esecuzione all’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 20enne, domiciliato a Chiavari, per lesioni personali volontarie aggravate, reato commesso nei confronti di una ragazza di 15 anni, originaria del levante ligure.