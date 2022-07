Ladro “insaziabile”, secondo colpo nella stessa via ma viene bloccato dal proprietario di un appartamento

Genova. La polizia di Genova nel tardo pomeriggio di mercoledì ha arrestato un 28enne per il reato di furto in abitazione e reato continuato.

Il giovane si era intrufolato in un appartamento in corso Montegrappa e mentre rovistava alla ricerca di refurtiva è stato sorpreso dal proprietario, rientrato proprio in quel momento.

Dopo aver chiamato la polizia l’uomo è riuscito ad afferrare il ladro per un braccio e gli ha impedito di scappare. Al loro arrivo gli agenti hanno fermato il malvivente mentre cercava di uscire dal portone del palazzo.

Il topo d’appartamento durante la perquisizione è stato in possesso di due portatili, un tablet, vari gioielli in oro e bigiotteria.

Dal secondo pc in suo possesso, gli agenti sono riusciti a risalire anche al nome della proprietaria del resto della refurtiva, una ragazza residente nella stessa via che, rientrata a casa, si era resa conto che qualcuno si era introdotto nell’appartamento e l’aveva derubata.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il 28enne è stato portato in questura e arrestato. Fissata per questa mattina la direttissima.