La raccolta sangue non si ferma. Toti: “Continuate a donare”. E parte la campagna di sensibilizzazione

Genova. Per approfondire il tema della donazione del sangue, Regione Liguria organizza, in collaborazione con Alisa, una linea diretta sulla sua pagina Facebook: oggi alle ore 16, gli esperti risponderanno alle domande degli utenti raccolte sui social di Regione Liguria nei giorni precedenti, lasciando anche la possibilità di commentare in diretta e ricevere consigli e informazioni in tempo reale.

Parteciperanno: Emanuele Angelucci, direttore ematologia e malattie cellulari dell’Ospedale Policlinico San Martino e Angelo Gratarola, direttore dipartimento di Emergenza dell’Ospedale Policlinico San Martino e coordinatore Diar Emergenza Urgenza.

“Rinnovo l’invito a tutti i donatori periodici e anche coloro che non lo hanno mai fatto, ad andare a donare sangue e plasma – sottolinea Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria – perché grazie alla generosità di chi dona, possiamo garantire tutte le cure che necessitano di questo bene prezioso che non si può riprodurre in modo artificiale. Ricordo che donare è una buona pratica ma anche un modo per prendersi cura della propria salute, grazie ai controlli periodici che vengono fatti ai donatori”.

Nei giorni scorsi è stata lanciata la campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma: promossa da Alisa, Centro regionale sangue e Regione Liguria, in collaborazione con le Associazioni Avis e Fidas, insieme al Comitato regionale Croce Rossa, intende raggiungere la popolazione, in particolare quella più giovane, e avvicinarla alla donazione.

La campagna estiva 2022 vede tra i protagonisti anche Mattia Villardita, conosciuto come “amichevole, Cav. Spiderman di quartiere”, per l’onorificenza ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Matterella che lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Prima di andare in vacanza vai a donare sangue, è un gesto da veri supereroi.

