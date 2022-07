La musica torna a Villa Serra con Transatlantica, sul palco anche Nu Genea, Calibro 35 e Mad Professor

Genova. Calibro 35, Murubutu, Nu Genea, Los Bitchos, Mad Professor e Dj Ralf. Sono i nomi del cartellone completo di Transatlantica Festival, progetto ideato da Jazz:Re:Found in collaborazione con Kowalski, Mescite e Riviera Gang, in programma a Villa Serra di Genova Morego dal 29 al 31 luglio.

Oltre ai protagonisti già citati anche una ricchissima proposta di dj e selector: Dj Falafel, Ma Nu!, Franco (Code War), Disco Amor, Luca Bernascone, Vittorio Barabino, Giovanni Verrina, Pierka (Oversize), Capasoul, Flaco Scivola – e il live di Veezo & Kidd Mojo.

Venerdì 29 luglio il viaggio di Transatlantica inizia dalla sponda intellettualmente impegnata della scena nazionale contemporanea. Da un lato, una delle band più brillanti e audaci del momento, capace di rileggere la tradizione della library music e delle colonne sonore italiane con abilità e acume: i Calibro 35 presenteranno dal vivo il loro nuovo progetto dedicato a Ennio Morricone, all’indomani dell’uscita dell’ambizioso doppio album “Scacco al Maestro: Calibro 35 plays Morricone”, in un percorso immaginifico dal poliziesco al western, fino all’horror. Se con la band di Enrico Gabrielli viaggeremo oltreoceano nell’immaginario cinematografico, dall’altro lato con Murubutu continuiamo a navigare sulla rotta tracciata dalle parole di Alessio Mariani, il professore del rap, per una “lezione” di consapevolezza e maestria nello spoken.

La giornata di sabato 30 luglio è all’insegna dell’incontro e della trasformazione: protagonisti sul palco di Villa Serra non potevano essere quindi che i Nu Genea, collettivo che ha saputo riscoprire il suono di una città – Napoli – e regalarlo al mondo; nella travolgente versione live band, il collettivo partenopeo presenta il nuovo, acclamatissimo disco “Bar Mediterraneo”. Nella stessa serata, per il nuovo esclusivo format “Nu Genea invite”, Transatlantica Festival e il collettivo hanno scelto di ospitare la sorprendente band Los Bitchos, formazione tutta al femminile frutto di un melting pot davvero originale, tra Uruguay, Australia e Svezia.

È una festa invece quella di domenica 31 luglio, con due personaggi che, nei rispettivi universi sonori, rappresentano delle vere e proprie icone e dei trascinatori di folle. Mad Professor incarna perfettamente la natura ibrida e nomade di Transatlantica Festival: emigrato dalla Guyana a Londra, è diventato uno dei più noti e prolifici producer nel panorama della dub, nonché un punto di riferimento per la scena con il suo studio Ariwa Sounds. Padre adottivo di generazioni di clubbers, Dj Ralf è un vero e proprio ambasciatore dell’Italia nel mondo, grazie alla sua cultura musicale che oltrepassa i generi e a una passione immutata in quarant’anni di consolle.

Teatro di questa prima edizione sarà Villa Serra: bellissimo ed eccentrico complesso architettonico, tratto da un famoso manuale londinese ottocentesco, custodito all’interno di un meraviglioso parco storico alla periferia di Genova.

Una manifestazione open-air dedicata a tutti gli amanti della musica, ma non solo: una proposta ampia in quanto a contaminazioni artistiche ed enogastronomiche, attività per famiglie e bambini, un “glamping” dove dormire nel parco, oltre a una selezione di experience all’insegna del wellness e del buon vivere.

Nella prospettiva della valorizzazione enogastronomica e territoriale, un punto cardine dell’evento sarà la presenza di Genova Gourmet Bartender, marchio della Camera di Commercio di Genova che promuove la professionalità degli operatori del bere miscelato e la ricchezza produttiva del territorio ligure. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Genova, durante il Festival si realizzeranno attività di degustazione e promozioni di eccellenze del territorio e all’interno della proposta beverage sarà possibile trovare drink dedicati.

“Il nuovo festival Transatlantica si inserisce all’interno di una più ampia progettualità definita nella cornice del concept Liguria Transatlantica: un vero e proprio piano di comunicazione e valorizzazione territoriale. La visione di questo programma di interventi multidisciplinari vuole infatti integrarsi nella proposta di rilancio e potenziamento dell’accoglienza e incoming turistico regionale, a vantaggio delle realtà produttive e dei servizi del territorio”, spiegano gli organizzatori.

L’idea nasce nelle suggestioni transatlantiche delle “Grandi Migrazioni” di cui il porto di Genova è stato protagonista nel XIX secolo, in un periodo storico in cui i nuovi flussi migratori e l’abbattimento delle barriere culturali, razziali e di genere sono diventati tema centrale per la società, ma anche per lo sviluppo dei nuovi modelli turistici e imprenditoriali.