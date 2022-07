La “musica illegale” di Cosmo fa esplodere il Balena Festival, questa sera Fantastic Negrito

Genova. Il festival Balena al porto antico è stata finora una delle rassegne, letteralmente, più calde dell’estate. Sia per le temperature record, che comunque non hanno impedito al pubblico di scatenarsi, sia per la ricchezza della line up: una serie di nomi italiani e internazionali per tutti i gusti, dal pop al rap, dal rock all’elettronica.

Ed è stato il trionfo dell’elettronica la serata di ieri, sabato 23 luglio, sul palco principale del festival con il concerto di Cosmo. “E’ musica, no fabbrica”. Un refrain che entra nella testa insieme alle percussioni e ai suoni low-fi e che racconta in poche sillabe l’idea del producer di Ivrea, quasi un manifesto. Niente hit facili, niente pezzi da dare in pasto solo alle piattaforme. Niente canzoni da 2 minuti e mezzo.

Anche i pezzi icona, quelli più conosciuti dal pubblico (gli album L’ultima festa e Cosmotronic), sono proposti con arrangiamenti spiazzanti ma che rendono impossibile non muoversi. “La terza estate dell’amore”, concepito nel periodo della pandemia, è dedicato al lasciarsi andare, all’amore, all’estasi musicale. E così tra luci e suoni extraterrestri, come l’ugola della vocalist in scena, sotto la cappa d’umido genovese Marco Jacopo Bianchi, questo il nome dell’artista 40enne, si è concesso anche di lanciare strali contro Giorgia Meloni e le politiche di destra.

Prima di Cosmo, sul palco principale del Balena, l’introspezione di Maurizio Carucci e la carica di Ditonellapiaga. Questa sera è il turno di Fantastic Negrito. Il musicista californiano fa tappa anche in Liguria in un tour nel quale sta proponendo tutti gli accenti della black music, dal funky al soul, dal rock alle canzoni della tradizione folk americana.

Lunedì 25 luglio sarà il turno di Angelo Duro. Chiusura in bellezza – con un sold out – quella dei Pinguini Tattici Nucleari, martedì 26 luglio.