La Corte dei conti: “Ritardi e aumenti di costi sul nuovo Galliera”. Toti: “Valutazione positiva”

Genova. Ritardi e coperture finanziarie da rivedere per il nuovo Galliera e troppa lentezza per l’attuazione dei progetti europei, per cui la Liguria risulta “sotto la media delle Regioni italiane più sviluppate”. Sono le principali criticità rilevate dalla Corte dei conti durante l’illustrazione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’ente per l’esercizio 2021, che ha avuto esito positivo.

“Siamo soddisfatti per la valutazione sostanzialmente positiva espressa dalla Corte dei Conti attraverso il giudizio di parifica all’esercizio 2021 – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Riconosciuta la nostra buona capacità di riscossione, la tempestività dei pagamenti, la congruità del fondo crediti e del fondo rischi contenzioso, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il cosiddetto pareggio di bilancio e della sostenibilità dell’indebitamento”.

Per il procuratore regionale della Corte dei conti Antonio Giuseppone “l’iter attuativo del nuovo ospedale Galliera a Genova e del nuovo ospedale Felettino alla Spezia in forte ritardo necessitano di una rinnovata valutazione della congruità delle coperture finanziarie previste e dovrà essere valutato l’impatto dell’incremento dei costi energetici e per i materiali da costruzione. Rimarchiamo i consistenti ritardi che stanno ancora scontando nonché il costante aumento delle somme preventivate per i lavori, peraltro i ritardi e le difficoltà d’attuazione mostrate dalla Regione sono da correlarsi alla decisione di concentrare le proprie disponibilità finanziarie in singoli interventi, contrariamente a quanto fatto da altri enti territoriali che hanno invece preferito orientare le risorse finanziarie disponibili verso interventi frammentati su più strutture”.

Con un focus sulle prestazioni sanitarie erogate dalla Regione Liguria ai diversamente abili il procuratore Giuseppone registra che “la Liguria è fanalino di coda tra le Regioni del Nord Italia per l’utilizzo dei fondi di sostegno nelle strutture per le persone affette da disabilità, rispetto a una media nazionale del 43% di utilizzo dei fondi disponibili, la Liguria ne ha utilizzato solo il 28%, a fronte del 90% della Toscana, del 100% del Veneto e dell’Emilia, del 67% della Lombardia e del 71% del Piemonte”.

E ancora sulla sanità: “Un’incidenza negativa sui conti pubblici della Liguria continua ad avere il saldo della mobilità sanitaria extra Regione negativo nel 2021 per 46,29 milioni, ma in miglioramento rispetto ai 51,1 del 2020 – spiega il relatore d’udienza Donato Centrone – palese la necessità di migliorare l’attrattività del sistema sanitario ligure o di ridurre le fughe dei pazient iverso altre Regioni, al netto dei casi, peraltro percentualmente rilevanti, ritenuti fisiologici dal Ministero della Salute, o ancora di stipulare accordi con le Regioni confinanti per contenere l’onere finanziario”. La Corte dei Conti, nonostante abbia evidenziato queste criticità, ha approvato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario del 2021.

“Lo stato di avanzamento finanziario dei progetti europei in Liguria è sotto alla media delle Regioni italiane più sviluppate. I dati dimostrano un’incoerenza tra capacità progettuale e attuazione dei progetti, devono essere pertanto attuate azioni per migliorare la capacità di spesa dei fondi europei in Liguria”, prosegue Giuseppone.

“Per quanto riguarda il programma Por-Fse la Liguria è al terzultimo posto in Italia nella graduatoria delle Regioni sull’avanzamento finanziario dei progetti europei seguita da Marche e Umbria – sottolinea -. Analogo discorso per il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) dove la Regione Liguria si colloca al penultimo posto nella graduatoria della spesa pubblica”.

La sezione ligure della Corte dei Conti indica che “l’efficienza realizzativa dei progetti europei in Liguria appare sotto alla media nazionale del cluster di riferimento delle regioni più sviluppate, specialmente con riguardo al Por-Fse. È, pertanto, necessario che venga posta in essere ogni azione necessaria al fine di accelerare la capacità di spesa dei fondi europei, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 2023. Per quanto concerne la programmazione 2021-2027, sono stati approvati dalla Giunta i programmi regionali relativi al Fesr e Fse, rispetto ai quali è attualmente in corso la consultazione con la Commissione Ue”. Il procuratore Giuseppone cita come esempio “i ritardi nel progetto sulla banda ultra-larga che si prefigge di portare la connettività veloce nei territori a fallimento di mercato”.

“Le difficoltà del momento sono note a tutti – dice il presidente Toti – il perdurare dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19, il conflitto in Ucraina, l’emergenza climatica e, da ultimo, la crisi di Governo. Il quadro è innegabilmente preoccupante, ma occorre cercare di mantenere la rotta, garantendo l’equilibrata gestione della cosa pubblica a noi affidata, proseguendo con le azioni messe in campo per agevolare la ripresa economica e garantire le fasce più deboli”.

“Nell’anno trascorso – continua Toti – Regione Liguria è riuscita a rispettare i vincoli di finanza pubblica, sia in termini di equilibri di bilancio previsti dal combinato disposto del decreto legislativo n. 118/2011 e della legge n. 145/2018, sia l’obiettivo pari a 32 milioni di euro per l’anno 2021, in termini di investimento. Il totale dell’impegnato per investimenti risulta essere di 207 milioni di euro, uno sforzo in termini di spesa produttiva che ha lo scopo di rafforzate il tessuto economico e fornire possibilità di occupazione. Di tutto ciò abbiamo cercato di dare evidenza alla Sezione Regionale di Controllo, nell’ambito dell’accurata istruttoria da essa condotta”.

“Abbiamo apprezzato – conclude Toti – quanto è emerso dalla relazione della Sezione Controllo, che ringrazio, ossia una valutazione sostanzialmente positiva riguardo al rendiconto per l’esercizio 2021 considerato nel suo complesso. Siamo consci che vi sono ancora alcune criticità da risolvere, spesso residuate da scelte di anni precedenti, ma non per questo da trattare con minore attenzione.

Ringrazio, quindi, la presidente e tutta la Sezione Regionale di Controllo per la proficua collaborazione instaurata e gli utili suggerimenti a noi riservati”.

PROGETTI EUROPEI, LA REPLICA DELLA REGIONE

In relazione a quanto riportato nella relazione della Corte dei Conti di parifica del rendiconto regionale 2021 con riferimento all’avanzamento complessivo dei pagamenti nell’ambito Fse 2014-2020 Regione Liguria precisa quanto segue.

Come la relazione stessa riconosce, la spesa certificata al 31/12/21 per Fse Liguria 14-20 ha ampiamente superato il target per evitare il definanziamento automatico dei fondi.

Questo andamento è in linea con le performance effettuate in tutto il periodo di programmazione, riconosciute dalla Commissione, che ha consentito nel 2019 l’attivazione della cosiddetta “riserva di efficacia” in favore del Por Fse Liguria, ovvero l’aumento delle risorse a disposizione dello stesso.

Giova sottolineare che dal punto di vista della programmazione della spesa il Por Fse ha impegnato una quota superiore al 95 per cento della sua dotazione. Il limitato residuo sarà programmato dopo la legge di assestamento di bilancio quando torneranno disponibili le economie accertate in corso di gestione, nel rispetto della normativa contabile dettata dal decreto legislativo 118/2011.

Rispetto ai pagamenti si rileva nello specifico che la Liguria conteggia e segnala gli stessi applicando il metodo più rigoroso. I pagamenti segnalati (e pertanto presi in considerazione dalla relazione della Corte) sono riferiti esclusivamente a spesa già sottoposta ai controlli di primo livello (quindi al più avanzato stato di lavorazione prima della certificazione) ed al netto di eventuali rettifiche.

Il dato dei pagamenti della Liguria, peraltro nella relazione della corte rapportato solo alla media delle regioni del centro nord, escludendo dal calcolo le regioni meridionali e i Programmi nazionali riferibili a Fse, è stato rallentato dagli effetti della pandemia che ha comportato, nonostante gli interventi correttivi apportati, un inevitabile rallentamento delle attività che non potevano essere svolte a distanza o che non erano abitualmente svolte in tale modalità (si pensi ai corsi di formazione per l’attuazione dei quali in tempi di lock down l’intero sistema ha dovuto darsi nuova organizzazione, nuove disposizioni e dotarsi dei necessari strumenti attuativi). Inoltre, a partire dall’inizio della pandemia, il Fondo Sociale Europeo ha messo in campo azioni di contrasto che hanno raggiunto tantissimi cittadini (Bonus Taxi, bonus turismo, tablet per le scuole, i contributi per i centri estivi) e con la conseguente maggiore complessità dei controlli, visti i numeri così alti. Regione Liguria ha comunque recentemente approvato un decreto di semplificazione delle procedure di controllo della spesa che consentirà di accelerare ulteriormente i tempi.

Per quanto riguarda invece il FESR, cioè il fondo europeo di sviluppo regionale, a giugno è già stato superato il target di spesa che la commissione richiede al 31 dicembre 2022.

E secondo il report più aggiornato della rete rurale nazionale la Liguria è al 47% circa di risorse spese in rapporto a quelle programmate per quanto riguarda il FEASR, cioè il Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale.

Regione Liguria continua a distinguersi sul fronte degli investimenti qualificati. Di fatto ha una quota di gran lunga superiore alla media nazionale di investimenti, che per loro natura mostrano dinamiche strutturali più lunghe rispetto alle misure a superficie con pagamento diretto, ma anche un ritorno sulla filiera duraturo e più significativo. Le misure a superficie sicuramente facilitano altre Regioni d’Italia e penalizzano la Liguria, che ha una superficie agricola di circa 40 mila ettari e non permetterebbe una agricoltura estensiva. Del resto l’agricoltura ligure punta tutto sull’eccellenza, sulla qualità e sulla garanzia sanitaria dei prodotti. Secondo il report più aggiornato della rete rurale nazionale, la Liguria è al 47% circa di risorse spese in rapporto alle risorse programmate. Altre Regioni hanno percentuali inferiori.