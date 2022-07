“La Cina è già qui”, il 29 luglio al Ducale presentazione del libro di Giada Massetti

Genova. Il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale ospiterà venerdì 29 luglio la presentazione del libro di Giada Messetti “La Cina è già qui”. L’appuntamento è previsto per le ore 18.15 e insieme all’autrice ci saranno Mara Morini, Dipartimento di Scienze Internazionali dell’Università di Genova e la cantautrice Giua.

Nel corso dell’incontro verrà affrontato un tema diventato di estrema attualità, ma che molte volte è oggetto, sia in pubblico che in privato, di una narrazione semplicistica: la Cina viene dipinta o come male assoluto o il posto più efficiente del mondo. È «superfluo» commenta Giada Messetti «sottolineare quanto entrambe le versioni ci portino fuori strada».

Per scongiurare luoghi comuni e fraintendimenti, l’autrice traccia una mappa essenziale di una cultura ricca di fascino e, al contempo, profondamente diversa dalla nostra. Si parlerà della società, della concezione del tempo, dell’influenza del confucianesimo e del daoismo, l’aspirazione all’«armonia collettiva» e la consuetudine di «cinesizzare» tutto ciò che il Dragone incontra sulla sua strada. Uno sguardo particolare sarà riservato alla rappresentazione del potere fino ai meccanismi che determinano la politica estera, argomento particolarmente interessante in questo momento internazionale.

Giada Messetti ha vissuto a lungo in Cina, dove ha scritto per «Diario» e ha collaborato con gli uffici di corrispondenza della Rai, del «Corriere della Sera» e de «la Repubblica». Rientrata in Italia nel 2011, ha lavorato per diverse trasmissioni televisive e radiofoniche di Rai e La7. Attualmente è autrice del programma di approfondimento di Rai3 e cura una rubrica di notizie cinesi su Rai Radio1. Insieme a Simone Pieranni, ha ideato e condotto il podcast sulla Cina Risciò, disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Per Mondadori ha pubblicato Nella testa del Dragone (2020).