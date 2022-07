Jovanotti “celebra” il matrimonio di due ragazze genovesi prima del Jova Beach Party

Albenga. Davanti a quasi 20mila persone due ragazze genovesi, Silvia e Sara, si uniscono nell’amore al Jova Beach Party. Ed è Jovanotti in persona, che questa sera si esibirà a Villanova d’Albenga, a “celebrare” il loro matrimonio.

Non soltanto musica e divertimento quindi all’ippodromo di Albenga, ma anche una celebrazione simbolica a sostegno dei diritti delle coppie omosessuali.

Conosciutesi sui parquet dei palazzetti di pallavolo, le due stanno insieme da 16 anni: “Un rapporto all’inizio vissuto all’oscuro come sempre accade nelle comunità che non sono ancora pronte per l’amore puro”, ha raccontato la coppia con la voce rotta dall’emozione. Il sogno di Silvia e Sara era quello essere libere e sé stesse, un proposito che il 4 agosto diventerà realtà firmando il registro in Comune a Genova.

Il protagonista di giornata è salito sul palco nel primo pomeriggio facendo riferimento al caldo che sta scandendo la giornata, definito un “concetto mentale”. In seguito l’artista ha mostrato un video raffigurante un esperto impegnato nello studio del fenomeno dei cambiamenti climatici collegato dall’Antartide. Immancabile poi un riferimento allo Jova Beach Party del 2019: “Ce lo eravamo promessi, ora eccoci qui” – ha affermato Jovanotti.

