James Temperini e Christian Rametta sono del Molassana

Genova. Il Molassana si assicura James Temperini, difensore (leva 1998), e Christian Rametta, centrocampista (classe 1996)

Temperini, scuola Genoa, ha vestito, nell’ultima stagione, la maglia del Via dell’Acciaio, mentre Rametta, cresciuto nella Virtus Entella, era tesserato con la Superba.

“Il Molassana è una società ambiziosa, con un’organizzazione e un impianto sportivo che, in Liguria, non sono secondi a nessuno – commenta Temperini – sono felice per la mia nuova avventura in rossazzurro”.

“Dopo un periodo di stop sono pronto a rimettermi in gioco – aggiunge Rametta – voglio dare il mio contributo alla squadra e ottenere, a fine anno, un risultato importante”.