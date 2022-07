Italia Viva organizza volantinaggi pro Draghi in Liguria: “Dobbiamo convincerlo a restare”

Genova. Dopo la petizione lanciata da Matteo Renzi e la lettera firmata da sindaci e governatori per convincere Mario Draghi a restare in sella, Italia Viva organizza anche volantinaggi a sostegno del premier.

“La permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi è l’unica garanzia che ha l’Italia per affrontare la difficilissima fase economica e politica che il Paese e l’Europa attraversano”, dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“Convincere il premier a restare al suo posto, alle sue condizioni, è decisivo per il nostro futuro. Italia Viva ha per questo lanciato una petizione che ha già raggiunto 80mila firme. Anche in Liguria vogliamo dare il nostro contributo non solo lavorando per aumentare le adesioni alla petizione ma anche spiegando ai cittadini i motivi per cui è fondamentale che Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi”, spiega la deputata spezzina.

Per questo il partito di Renzi organizzerà attività di volantinaggio in varie parti della regione. Ecco le date e i luoghi delle iniziative: lunedì 18 pomeriggio a Chiavari, in via Martiri della Liberazione (Caruggio) e Sestri Levante, via XXV Aprile (Caruggio); martedì 19 alle 18 in Piazza Mentana a La Spezia volantinaggio pro-Draghi. Sempre martedì 19, a Genova, volantinaggio e raccolta firme petizione per far restare Draghi a Palazzo Chigi, e a Savona, alle 18.30, presidio e volantinaggio organizzato dalla lista RiformiAmo Savona”.