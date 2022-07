Ispettore di polizia parte da Genova fino a Capo Nord con meno di 100 litri di gasolio

Genova. Un ispettore di polizia che decide di partire da Genova fino a Capo Nord, in auto con meno di 100 litri di gasolio, in cinque giorni. È questa la sfida che l’agente Mario Flavio Lume – 55 anni, originario di Serra Riccò – ha deciso di cogliere al volo.

“L’idea è nata un po’ per gioco una sera tra amici. Ma in realtà è una cosa a cui pensavo da tempo. Mi attirava e incuriosiva percorrere oltre 3mila chilometri cercando di risparmiare il più possibile, non solo per quanto riguarda il carburante ma anche il pedaggio e altri costi di viaggio” spiega Mario Flavio.

Per questo l’impresa è stata definita da Mario Flavio “Eurekotour 2022”, ossia un tour economico lungo l’Europa.

E prosegue: “Ho viaggiato a bordo della mia Peugeot 308 SW, del 2015, e ho percorso in media circa 33 km/l su un tragitto di 3.274 chilometri, per un consumo totale 99,65 litri. Sono partito da Genova con il pieno di diesel, quindi 53 litri circa, e il secondo pieno l’ho fatto dopo 1.816 chilometri. Per ottenere questo risultato ho viaggiato ad una media di 67 chilometri orari. Per un totale di 49 ore di guida e solo 370 euro spesi in tutto, compreso lo spostamento in traghetto”.

“Qual è il segreto di quest’impresa? Andare piano. Ma non solo. Il trucco è viaggiare leggeri, anche per questo motivo non ho avuto compagni di viaggio, poi bisogna saper anticipare le manovre e cambiare marcia al momento giusto. Ma più di tutto occorre andare piano. Come ho cercato di fare sempre. Ma nonostante questo – scherza Mario Flavio – sono riuscito a prendere una multa in Germania per eccesso di velocità. Facevo i 40 km/h sul limite dei 30″.

Dettaglio percorso

Percorso: Serra Riccò – Genova (quartiere Pontedecimo) – Passo dei Giovi – Milano – Chiavenna – Passo del Maloja – St. Moritz – Scuol – Imst – Reutte – Nesselwang – Buchloe – Augusta – Donauworth – Norimberga – Eisenberg – Lipsia – Friesack – Wittstock – Rostock – traghetto (Hansa Destinations) – Nynashamn – Sodertalje – Enkoping – Heby – Gavle – Hundiksvall – Sundsvall – Umea – Bergsvicken – Overkalix – Lillselet (Circolo Polare Artico) – Kolari – Enontekio –

Kautokeino – Alta – Olderfjord – Honningsvag – Capo Nord.