Inseguimento in centro città: due giovani su uno scooter rubato fermati dalla polizia locale

Genova. Un inseguimento per le vie del centro con schianto finale contro un’auto per due giovani questo pomeriggio a Genova.

I due, a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, sono stati bloccati dalla polizia locale dopo che erano finiti contro un’auto.

I due giovani sono stati portati in piazza Ortiz per l’identificazione. Da capire se lo scooter è stato utilizzato per un qualche reato, dallo scippo al possesso di droga. Secondo quanto appreso i vigili avrebbero sequestrato un’ingente quantità di denaro all’interno dello zaino in possesso di una dei due giovani.