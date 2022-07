Inquinamento da batteri fecali, divieto di balneazione per la spiaggia di Priaruggia

Genova. In base ai campionamenti eseguiti da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora il sindaco Marco Bucci ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Lo comunica in una nota il Comune di Genova.

Arpal aveva rilevato una quantità superiore alla soglia massima di Escherichia coli ed enterococchi intestinali (batteri fecali) nel campionamento routinario 4 luglio, anomalia confermata dal campionamento suppletivo del 6 luglio.

Per ora non risultano altre zone del litorale genovese non conformi agli standard di balneabilità.