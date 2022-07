Genova. È stato operato nella notte e attualmente si trova in rianimazione al Monoblocco del San Martino per precauzione, con 35 giorni di prognosi.

Sono queste le condizioni del 17enne che ieri sera, alla guida del suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente con un altro mezzo in via Fea, a Marassi.

Il giovane, dopo l’urto contro un’auto, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso a causa di una brutta frattura alla gamba.