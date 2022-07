Incendio tra Sestri Ponente e Borzoli, pompieri e protezione civile ancora in azione

Genova. Hanno lavorato per tutta la notte e i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio della protezione civile per cercare di bonificare una volta per tutte l’area interessata dall’incendio tra le pendici del monte Teiolo e la valletta del Rio Cassinelle, tra Sestri Ponente e Borzoli ma questa mattina la situazione non è ancora del tutto tranquilla tanto che le operazioni proseguiranno a oltranza.

Il vasto rogo di macchia mediterranea ha ripreso vigore ieri pomeriggio dopo che era stato messo sotto controllo la sera precedente.

Anche ieri sono intervenuti fino al tramonto per domare le fiamme l’elicottero della Regione e canadair dei vigili del fuoco.

L’intervento di spegnimento è reso ancora più difficile dalle condizioni proibitive della zona: nessuna strada carrabile, molti tralicci e cavi dell’alta tensione che complicato i getti di acqua dal cielo, clima torrido e vegetazione secca.

Ieri intanto la clamorosa notizia della svolta nelle indagini, rapidissime, dei carabinieri forestali, che hanno evidenziato come l’incendio possa essere stato non di origine dolosa ma scaturito da alcuni residuati bellici presenti da decenni sotto terra.