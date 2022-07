Aggiornamento ore 8.40 – La situazione va migliorando: le persone sono tornate nelle case e le fiamme, grazie ai mezzi aerei sono ora sotto controllo. Sono in corso le prime operazioni di bonifica e di verifica all’interno degli appartamenti sfiorati dalle fiamme.

Aggiornamento ore 8.20 – Richiesto l’intervento dei canadair per fermare l’incendio. Già operativi due elicotteri che stanno facendo la spola.

Genova. Un incendio è scoppiato questa notte sulle alture di Pra’, nei pressi del quartiere Cep. A prendere fuoco bosco e sterpaglie che velocemente hanno permesso alla fiamme di espandersi tanto da arrivare a due appartamenti, raggiungendone i balconi.

Il rogo è scaturito nella notte: immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tamponato la situazione fino all’arrivo dell’elicottero, giunto sul posto con le prime luci dell’alba. Il forte vento, però sta complicando la situazione.

Foto e video Andrea D'Amore

guarda tutte le foto 5



Incendio sulle alture di Pra’: due appartamenti raggiunti dalle fiamme

Le fiamme hanno lambito alcuni palazzi via 2 Dicembre. Purtroppo il fuoco è arrivato a due appartamenti del civico 79. Al momento non si registrano feriti: decine di persone infatti sono scese in strada per sicurezza.

Sul posto i vigili del fuoco stanno operando in forze avendo messo in campo una ventina di uomini e cinque automezzi. Sul posto sta arrivando il direttore delle operazioni di spegnimento DOS, che coordinerà le squadre e i due elicotteri che stanno già operando. In arrivo anche squadre di volontari

Notizia in aggiornamento