Incendio sulle alture di Pra’, notte di paura per i residenti: non si esclude il dolo

Genova. Una notte e un risveglio di paura per gli abitanti del Cep di Ca’ Nuova, sopra Pra’, nel ponente genovese, svegliati da un incendio vicinissimo ai palazzi – le fiamme hanno lambito due terrazze – e da quanto emerge dalle prime indagini non si esclude l’ipotesi che si sia trattato di un rogo di origine dolosa.

I vigili del fuoco sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo dopo diverse ore d’intervento, e dopo che, con le luci del mattino, è potuto entrare in azione anche il mezzo aereo, un elicottero.

Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega, e abitante della zona, sottolinea come i roghi in quest’area siano frequenti. “Adesso vanno individuati i responsabili che hanno messo a repentaglio la vita delle persone. L’anno scorso si era verificato un incendio che aveva fatto evacuare i residenti in Via 2 Dicembre, creando danni ingenti a un palazzo, e questa volta è toccato all’area verde adiacente a quelle stesse abitazioni”.

“Oltre ad individuare i responsabili sicuramente può essere d’aiuto una pulizia più frequente delle aree incolte soprattutto quelle vicine ai caseggiati. È necessario un nuovo incontro tra Arte Comune e Municipio affinché si organizzi al più presto un nuovo sopralluogo in zona”, chiede Ariotti.