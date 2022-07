Genova. È purtroppo in fase di riattivazione, viste anche le alte temperature e alcuni focolai non del tutto estinti, l’incendio che era divampato ieri su Monte Timone, tra Sestri Ponente e Borzoli, sulle immediate alture cittadine.

Ne dà notizia la protezione civile della Regione, al momento sul posto – il versante è quello di Panigaro ma la situazione è in evoluzione continua – sono presenti con le squadre dei vigili del fuoco e con i volontari dell’antincendio boschivo.

Di nuovo attivo il servizio dei canadair che opereranno fino a quando sarà necessario ma comunque non oltre il tramonto. Sul posto anche l’elicottero di Regione Liguria.

Il rogo iniziale era scoppiato ieri pomeriggio intorno alle 16 e i pompieri e gli altri operatori avevano lavorato per tutta la notte per cecare di avere ragione delle fiamme nonostante le condizioni proibitive della zona interessata: nessuna strada carrabile, molti tralicci e cavi dell’alta tensione, clima torrido e vegetazione secca.

In mattinata la notizia della svolta nelle indagini, rapidissime, dei carabinieri forestali, hanno evidenziato come l’incendio possa essere scaturito da alcuni residuati bellici.

