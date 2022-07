Incendio nei boschi di Pra’, vigili del fuoco ancora operativi per la bonifica dell’area

Genova. E’ stata una lunga notte di lavoro quella dei vigili del fuoco, ancora impegni nei boschi vicino al Cep di Pra‘, dove da venerdì un incendio sta aggredendo la vegetazione del posto.

Complice la secchezza del terreno e il vento, le fiamme sono state sospinte più volte a riprendere vigore, costringendo la macchina dell’emergenza a fare salti mortali per lo spegnimento definitivo. Nella giornata di ieri pomeriggio, infatti, dopo un primo apparente normalizzazione, le fiamme hanno ripreso vigore: sui cieli di Pra’ sono quindi tornati a volare elicotteri e canadair dei vigili del fuoco compiendo decine di lanci sul fronte di fuoco.

Arrivato il buio, il lavoro di contenimento è continuato a terra, per evitare che l’incendio potesse prendere un rinnovato vigore e tornare ad essere un pericolo per le case non troppo distanti. Le operazioni sono andate avanti tutta la notte, e proseguiranno questa mattina: al momento il fronte di fuoco sembra essere sottocontrollo, e in molti punti si sta operando la bonifica dell’area.